Выпускники из Самарской области — победители телепередачи «Умницы и умники»

Матвей Бутко и Василиса Колупаева из Самарской области одержали победу в 34-м сезоне легендарной телевизионной олимпиады. По итогам финала, который выходит на Первом канале 20 июня, оба получили право поступить в МГИМО без экзаменов.

В прошлом году Матвей и Василиса победили в первом региональном отборе «Умниц и умников» в Самарской области. Инициатива проведения регионального отбора принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву и благотворительному фонду «Эмпатия» Михаила Шелкова. Мероприятие проходит при поддержке министерства образования Самарской области. Фонд награждает победителей и призеров регионального этапа денежными призами по 100 и 50 тысяч рублей и компенсирует им расходы на участие в телевизионной олимпиаде. Успешно поступивших в МГИМО или вузы Самарской области «Эмпатия» обеспечит дополнительной стипендией в течение первого года учебы.

Матвей Бутко и Василиса Колупаева успешно прошли все этапы телевизионной олимпиады — от четвертьфиналов к финалу. Совмещать подготовку к турам «Умниц и умников» и поездки в Москву на съемки с учебой в выпускном классе оказалось непросто. «Я все свободное время после уроков тратила в первую очередь на „Умницы и умники", а потом уже на домашние задания и ЕГЭ», — признается Василиса. Вплотную подготовкой к экзаменам она смогла заняться только в апреле, когда закончились съемки. Матвей тоже делал ставку на участие в олимпиаде: «Было сложно, но я понимал весь азарт, на то он и главный приз, что в лучший вуз страны берут без экзаменов».

В финальной игре Матвей выступил на одной из дорожек, а Василиса — как теоретик с трибуны. Волнение в этот день зашкаливало. Матвей Бутко говорит, что участие в «Умницах и умниках» не сравнить с любыми другими конкурсами: «По моему мнению, эта олимпиада является самой сложной из ныне существующих. Тут нет такого, что раздают задания, и ты сам себе на них отвечаешь. Тут ты, вопрос, Юрий Павлович и телекамеры, за которыми скрываются сотни тысяч зрителей».

В финале самарские ребята успешно отвечали на вопросы по теме «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей», и по итогам оказались в числе победителей сезона. «Перехватило дыхание, одновременно нахлынули бесконечная радость и долгожданное облегчение. Я была счастлива и бесконечно благодарна Юрию Павловичу Вяземскому и его команде за ту возможность проявить себя, которую они предоставляют молодым людям со всей России», — так Василиса Колупаева описывает момент, когда она услышала свое имя в приказе на зачисление в МГИМО. Было и немного грустно, признается она: «Умницы и умники» стали неотъемлемой частью жизни участников.

Победители «Умниц и умников» станут студентами МГИМО уже в следующем учебном году. Матвей Бутко планирует подать документы на международно-правовой факультет, а Василиса Колупаева — на факультет международных отношений. На первом курсе победители из Самары будут получать дополнительную стипендию от «Эмпатии» — 50 тысяч рублей ежемесячно.