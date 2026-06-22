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Самарская область в августе и сентябре будет принимать соревнования Спартакиады народов России

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Самарская область в августе и сентябре будет принимать соревнования Спартакиады народов России

Состоялся визит в Самарскую область делегации ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». Представители федерального учреждения осмотрели объекты, которые в августе и сентябре будут принимать соревнования Спартакиады народов России - главного спортивного события года в стране.

«Это наш очередной инспекционный визит в рамках подготовки к проведению Спартакиады, - рассказал Владислав Никольский, начальник управления спортивных мероприятий. - Мы уже побывали в других регионах, принимающих Спартакиаду - от Калининграда до Омска. Самарскую область оставили под конец: нам пришлось ждать, пока сойдет вода, так как два из трех спортивных мероприятий здесь пройдут на берегах Волги. Это соревнования по пляжному волейболу в Самаре и парусная регата в Тольятти. Осматриваем открытые берега, чтобы понимать, как разместить спортивные сооружения».

Делегация начала осмотр на самарской набережной. Пляж под Первомайским спуском традиционно является местом притяжения для любителей пляжных видов спорта. Сейчас здесь разравнивают песок и оборудуют пляжную зону, а позже приступят к возведению специализированного стадиона. В рамках Спартакиады тут пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Затем делегация переместилась в Тольятти. В Автограде соревнования Спартакиады будут принимать два объекта: в универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдут турниры по гандболу среди мужских и женских команд, а яхт-клуб «Остров сокровищ» станет местом проведения парусной регаты в олимпийских классах яхт.

УСК «Олимп» - домашняя площадка гандбольного клуба «Лада», выступающего в женской Суперлиге чемпионата России. Спорткомплекс неоднократно принимал соревнования всероссийского и международного уровня. Яхт-клуб «Остров сокровищ» уже на этой неделе покажет себя в деле: с 25 июня по 1 июля здесь пройдут всероссийские соревнования по парусному спорту - ежегодная «Поволжская регата». Она станет отборочным стартом для участников Спартакиады народов России.

Помимо осмотра спортивных объектов, делегация приняла участие в рабочем совещании по подготовке к проведению Спартакиады в Самарской области. Совещание провел заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий. С докладом выступила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«У Самарской области есть опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий: это и чемпионат мира по футболу, и Российско-Китайские молодежные игры. Мы готовимся принять более тысячи спортсменов и спортивных судей со всей России. Спартакиада станет ярким событием не только для участников, но и для болельщиков: планируется, что вход на полуфинальные и финальные матчи турниров по гандболу и пляжному волейболу будет бесплатным», - доложила Лидия Рогожинская.

В 2026 году соревнованиям среди сильнейших спортсменов России возвращено историческое название - Спартакиада народов России в честь Года единства народов России. Спартакиада станет главным спортивным событием года по олимпийским видам спорта в нашей стране и одним из этапов отбора на Летние Олимпийские игры 2028 года. Семь регионов России примут соревнования по 44 видам спорта с участием более 9000 спортсменов. В Самарской области состоятся турниры по гандболу (4-26 августа), парусному спорту (7-14 августа), пляжному волейболу (2-7 сентября).

Фото Минспорта региона

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