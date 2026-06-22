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28 июня в Самаре пройдет благотворительный забег серии «8 городов»

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28 июня в Самаре пройдет благотворительный забег серии «8 городов»

Это масштабный проект фонда «Спорт для Жизни», который уже 12 лет помогает людям с инвалидностью, в том числе с инвалидностью по зрению, становиться частью активной спортивной жизни. Этот забег — возможность каждому из нас внести вклад в важное дело. В минувшем году фонд успешно провел серию забегов «5 городов» — в этом году география проекта расширяется.

Серия «8 городов» стартовала в 2026 году, который по указу президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов России. Миссия проекта — объединить любителей спорта всех возрастов. Идея уникальной серии офлайн-забегов в 8 городах — парные старты: забеги будут проходить в один день, но в двух городах одновременно, в тот же день 28 июня забег пройдет в Екатеринбурге.

«Концепция серии забегов символизирует парную работу наших подопечных спортсменов и волонтёров-лидеров на каждой тренировке, на каждом старте. Один не может быть без другого — так же, как и наши города в этот день станут частью одной большой команды», — отмечает директор фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

На городской спортивный праздник ждут участников любого возраста, взрослых и детей, это прекрасная возможность провести день ярко и активно. Забег учитывает потребности людей с особенностями здоровья, на дистанции могут выйти все желающие. Участников ждут теплый прием, крутые стартовые пакеты, красивые медали и, конечно же, незабываемая душевная атмосфера! Дистанции начинаются с 50 метров для самых юных участников с нуля и старше (которые могут бежать на руках у родителей) и до 2 км, для взрослых участников — дистанции на 5 и 10 км. В рамках мероприятия будет организован и необычный забег «Вслепую» на 2 км. Это уникальный опыт, дистанцию участники бегут в парах — один с повязкой на глазах, второй помогает как сопровождающий. Это возможность проверить свои командные навыки, умение доверять, слышать друг друга.

Регистрация на забег в Самаре по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/ZABEG8GORODOVSAMARA28062026?scrollToTop=1

До встречи 28 июня в Парке Юрия Гагарина в Самаре!

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