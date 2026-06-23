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Новые автомобили повысили мобильность медслужбы Тольяттинской поликлиники №3

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Благодаря нацпроекту и модернизации первичного звена здравоохранения в Тольяттинскую городскую поликлинику №3 за последние три года поставлены 10 новых автомобилей

Благодаря нацпроекту и модернизации первичного звена здравоохранения в Тольяттинскую городскую поликлинику №3 за последние три года поставлены 10 новых автомобилей. Из них пять - в 2023 году, четыре - в 2024-м и один - в 2025-м. Сегодня автопарк учреждения насчитывает 16 машин, и большая их часть - современные легковые автомобили, что значительно расширило возможности медицинской службы.

Основное предназначение автотранспорта - доставка медицинского персонала к пациентам на дом. Ежедневно автомобили совершают до 25 выездов. В поликлинике также активно используют машины для перевозки участников СВО и членов их семей в медицинские и санаторно-курортные учреждения Самарской области, доставки биоматериалов в центральные лаборатории, перевозки медикаментов и сопровождения пациентов на диспансеризацию.

Две машины - Niva и Lada Largus, оснащённые носилками, - задействованы в неотложной помощи. Они позволяют транспортировать маломобильных пациентов в больницу, когда требуется госпитализация. Остальные автомобили - Lada Granta.

«Загруженность автопарка высокая: вызовы, доставка биоматериалов, перевозка участников СВО - всё это требует постоянного движения, - рассказал заместитель главного врача Иван Кузьмин, - В 2025 году мы получили автомобиль с кондиционером, что особенно актуально в летний период для комфорта пациентов и врачей. Это важное улучшение, которое повышает качество работы в жаркое время года».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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