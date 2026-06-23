На улице Нагорной в Самаре после капитального ремонта возобновил работу стационар больницы № 8

В рамках масштабного обновления в подразделении Самарской городской клинической больницы № 8 по адресу ул. Нагорная,88 выполнена перепланировка помещений, установлены новые лифты, отремонтирован фасад, кровля, а также полностью заменены инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения и вентиляции. Современные условия созданы благодаря средствам, выделенным из областного бюджета по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Работы затронули все этажи здания общей площадью 7000 квадратных метров. Теперь в светлых и просторных корпусах разместились два терапевтических, неврологическое и гинекологическое отделения, а также реанимация на 6 коек.

Для удобства пациентов внедрили новую систему маршрутизации, а диагностические службы, включая кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат, расположили в непосредственной близости от приёмного отделения. Там же появились современная противошоковая палата и новые смотровые кабинеты.

Обновление коснулось не только отделений, на цокольном этаже разместились технические помещения, гардеробные и комнаты для персонала, а для удобства всех работников и посетителей в больнице открылась столовая.

"Ежегодно медицинскую помощь здесь получают около 12 000 пациентов. Главная цель модернизации — создание максимально комфортных и современных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала", - подчеркнул главный врач больницы Сергей Дергаль.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 50 объектах за счет федерального и областного бюджетов.

Фото: минздрав СО