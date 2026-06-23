Жители губернии выбрали 76 общественных территорий для благоустройства в 2027 году

Подведены итоги VI Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства, проходившего с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Об этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. По результатам народного голосования, в Самарской области в 2027 году будут благоустроены 76 общественных пространств.

Масштабная кампания, старт которой был дан Президентом России Владимиром Путиным в День местного самоуправления, в очередной раз подтвердила высокую эффективность механизмов прямого участия граждан в развитии городской среды. Совокупный результат голосования по всей стране составил 15 883 904 голоса.

«Мы видим реальные запросы людей: развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры, создание событийных зон, обустройство детских и спортивных площадок, а также элементов пляжной инфраструктуры. Активная позиция жителей позволяет формировать современные, многофункциональные и востребованные общественные пространства в наших городах», — прокомментировал итоги Ирек Файзуллин.

В 2026 году география проекта была существенно расширена. В Самарской области помимо 11 городских округов в отборе объектов участвовали 22 опорных населенных пункта, среди которых: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало 470 569 жителей. Из 182 представленных вариантов большинство голосов было отдано за 76 проектов, которые и будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году.

Так, в Самаре благоустроят Сквер Памяти Ветеранов на улице Силина, а в Тольятти сквер «Ромашка» в 5-м квартале. В Новокуйбышевске преобразят территорию музыкальной школы, а в Кинеле сквер «Памяти участникам специальной военной операции». В опорных населенных пунктах предпочтения жителей также отданы детским зонам отдыха, паркам аллеям и скверам.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил жителей региона за активность: «Это по-настоящему народный выбор. Каждый голос – реальный вклад в развитие Самарской области. Важную роль в проведении голосования сыграли волонтеры, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через новейшие цифровые каналы, включая национальный мессенджер MAX».

Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2017 года. За весь период реализации проекта в Самарской области преобразились 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий.

В 2026 году в рамках программы в регионе запланировано благоустройство еще 222 территорий: 125 общественных и 97 дворовых. Работы по благоустройству активно ведутся.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта-победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

- Новая интерпретация сквера «Голубые ели» в Новокуйбышевске;

- Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького (1-ый этап) в Чапаевске;

- Аллея мечты. Благоустройство по ул. Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-ый этап) в Октябрьске.

Победители Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, планируемые к реализации в 2027 году на территории Самарской области

Самара

1. Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина)

2. Сквер у Поликлиники № 13

3. Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

4. Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса

5. Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)

6. Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

7. Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной

Тольятти

1. 5 кв-л, сквер «Ромашка»

2. Площадь Драматического театра «Колесо»

3. 3 кв-л, сквер южнее ТЦ «Русь на Волге»

Сызрань

1. Сквер по ул. М. Жукова д. 278-298

2. Парк «Тимирязевский» (2 этап)

Новокуйбышевск

1. Территория между домами по ул. Буденного 6 и 8, пешеходная зона по ул. Буденного, и территория в районе домов по ул. Буденного 4, 2 и ул. Ворошилова 14 и 14Б

2. Территория по ул. Бочарикова от дома 2 до 12, 1-й этап

3. Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная, 2-й этап

4. Площадка в районе СДК «Маяк» - сквер в п. Маяк

5. Аллея между ул. Фрунзе и зданием Дворца Культуры

6. Территория в районе музыкальной школы №1 им. Ю.А. Башмета

Жигулевск

1. Обустройство стадиона «Труд» (2 этап)

2. Территория вокруг озера в мкр-не В-3

3. Площадь Победы (2-й этап)

Кинель

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Кинель, ул. 27 Партсъезда - В. Казакова, от ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» до ул. 5-я Юго-Западная

2. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, от ул. Спортивная, в сторону п. Советы

3. Детский сквер по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В

4. Благоустройство сквера «Памяти участникам специальной военной операции» по адресу: г. Кинель, ул.Фестивальная, 1 А

5. Детская площадка в районе дома № 120 по ул. Орджоникидзе и домов № 1 и № 3 по ул. Крымская, г. Кинель

Октябрьск

1. Зона отдыха по ул. Паромной

2. Территория сквера от дома 167 по ул. Мира до дома 3 по ул. Мичурина (2-й этап)

3. Лестничный марш по ул. Ленина, д. 42

Отрадный

1. Территория по ул. Сабирзянова, от ул. Орлова до ул. Чернышевского

2. Территория на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Буровиков

3. Территория по ул. Первомайская, д. 57

Похвистнево

1. Парк «Юбилейный» (6-й этап)

2. Парк культуры и отдыха «Дружба» по ул. Комсомольской (5-й этап)

3. Общественная территория возле домов по ул. Мира, д. 4, 4а, 4б и по ул. Неверова, д. 20, 22, 24

Чапаевск

1. Общественная территория по ул. Щорса, д. 105

2. Общественная территория по ул.Рабочая, д. 11, 13

Опорные населенные пункты

С.п. Алексеевка муниципального района Алексеевский

1. Территория около центрального входа в Парк «Победы»

Г.п. Безенчук муниципального района Безенчукский

1. Сквер имени Высоцкого В.С. по улице Луговцева вблизи ГБУЗ СО «БЦРБ» (II очередь).

2. Общественная территория на ул. Мамистова в районе домов № 30А и № 32А

3. Пешеходная зона по улице Нефтяников от улицы Комсомольская до улицы Пушкина

С.п. Богатое муниципального района Богатовский

1. Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке

2. Обустройство площадки для отдыха по ул. Строителей, д. 63 - 65

3. Обустройство детской игровой площадки по ул. Ленина, д. 33

С.п. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий

1. Зона отдыха у воды (4 этап)

С.п. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский 1. Зона отдыха пруд «Утиный» на ул. Заречная

С.п. Борское муниципального района Борский

1. Устройство пешеходного тротуара по ул. Осочной от ул. Красноармейской до ул. Полоустной

С.п. Елховка муниципального района Елховский

1. Парк имени В.И. Ленина по ул. Советской (7-й этап);

2. Центральная Торговая площадь

С.п. Исаклы муниципального района Исаклинский

1. Зона отдыха на Центральном пруду №2 (со стороны ФОКа)

С.п. Камышла муниципального района Камышлинский

1. Благоустройство общественной территории «Зона отдыха возле памятника ЗИЛу в селе Камышла»

С.п. Георгиевка муниципального района Кинельский

1. Аллея памяти СВО по ул.Специалистов

2. Парк искусств по ул.Школьной (4-й этап)

С.п. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский

1. Парк по ул. Московской в с. Кинель-Черкассы (3 этап)

2. Пляж «Слияние» в с. Кинель-Черкассы

С.п. станция Клявлино муниципального района Клявлинский

1. «Родник Юбилейный» по ул. Юбилейная 26

С.п. Кошки муниципального района Кошкинский

1. Зона отдыха для детей и взрослых по улице Заводская села Кошки

2. Зона отдыха «Березовая Роща»

3. Зона отдыха по улице Заводская, 48А станции Погрузная

4. Сквер «РАБОЧИЙ»

С.п. Красноармейское муниципального района Красноармейский

1. Благоустройство парка Победы (2-й этап)

2. Благоустройство набережной

Г.п. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский

1. Территория около павильона «Московская ярмарка» по ул. Спортивная

2. Территория по ул.Ленина между Нефтегорским районным судом и РИТС -3 ЮГМ АО «Самаранефтегаз»

3. Территория около магазина «Магнит», расположенного по адресу: ул. Пионерская, д.7

С.п. Пестравка муниципального района Пестравский

1. Набережная реки Большой Иргиз с. Пестравка (1 этап)

С.п. Подбельск муниципального района Похвистневский

1. Футбольное поле напротив дома 134 по ул. Куйбышевская с. Подбельск

С.п. Приволжье муниципального района Приволжский

1. Смотровая площадка на берегу реки Волга (2-й этап)

С.п. Сергиевск муниципального района Сергиевский

1. Парковая зона с.Сергиевск (1 этап)

С.п. Хворостянка муниципального района Хворостянский

1. Обустройство зоны отдыха около озера Морозиха, 775

2. Обустройство пешеходной улицы по ул. Плясункова, 731

С.п. Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский

1. Благоустройство пешеходной зоны от Парка отдыха до стадиона «Колос»

2. «Обустройство площадки отдыха» по ул. Почтовая д. 9

Железнодорожная станция Шентала муниципального района Шенталинский

1. ул.Советская, 17 (3-й этап)

2. ул.Советская, общественная территория между церковью и мечетью

С.п. Шигоны муниципального района Шигонский

1. Благоустройство общественной территории с. Шигоны Шигонского района Комсомольский парк

Фото - Берсо