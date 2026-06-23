В Самаре отремонтируют 25 и закупят более 150 муниципальных квартир до конца года

В Самаре с начала года отремонтировано 10 муниципальных квартир. Еще в 15 квартирах ведется ремонт — часть из них планируется включить в маневренный фонд, предназначенный для временного проживания. Работу курирует Департамент управления имуществом администрации города Самары.

Ремонт квартир начинается с полного демонтажа старых покрытий: удаляются обои, проводится необходимая подготовка стен. На следующем этапе специалисты выполняют отделочные работы: поклейка обоев, настил линолеума, покраска радиаторов и монтаж натяжных потолков. В обязательном порядке производится полная замена сантехнического оборудования и труб, также устанавливаются новые окна, межкомнатные и входные двери.

На сегодняшний день в Самаре насчитывается 37 муниципальных квартир, требующих ремонта. Все ремонтные работы в помещениях выполняются на основании результатов открытых торгов, по итогам которых с подрядной организацией заключается договор.

Помимо ремонта квартир, в 2026 году Департамент управления имуществом реализует масштабную программу по обеспечению жильем социально незащищенных категорий граждан и расселению аварийного фонда. Так, для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до конца года планируется приобрести 151 жилое помещение. На текущий момент уже закуплено 50 квартир, проводятся закупки и заключаются муниципальные контракты на приобретение еще 101 квартиры. Параллельно продолжается реализация адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. В рамках 1 и 2 этапов приобретено 423 жилых помещения, из них 321 в 2025 году и 102 — в 2026, также планируется приобретение еще 73 квартир.

Фото: Пресс-служба администрации Самары