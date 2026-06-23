В Сызрани  прошла встреча с жителями дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА

В Сызрани по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева прошла встреча министра строительства региона с участием главы города, представителей прокуратуры и следственного комитета с жителями дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА.



В ходе беседы речь шла о компенсации гражданам за утерянное жилье. Часть из них будет произведена из федерального, часть из регионального бюджета.



Министерство строительства, как сообщил его руководитель Александр Фомин, разрабатывает соответствующий нормативный правовой акт.



Александр Фомин добавил, что ко всем ситуациям, в которые попали семьи жителей Сызрани, будет организован индивидуальный подход