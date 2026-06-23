В Исаклах расчистят пруд Школьный, а подводную лодку вернут после работ.

Расчистка начнется ближе к осени и продлится до 2028 года за счёт средств федерального бюджета.

Пруд расположен в центре села: здесь находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж, храм, вдоль береговой линии благоустроены дорожки. Однако состояние самой акватории с годами ухудшилось.

Сейчас мощность донных отложений достигает 0,5 метра, активно разрастаются водоросли и камыш, а качество воды ухудшается. В ходе работ планируют убрать более 26 тысяч кубометров ила и почти 80 кубометров водной растительности с помощью экскаватора-амфибии.

На время расчистки аккуратно демонтируют макет подводной лодки – арт-объект, который полюбился жителям. После завершения работ его вернут на место, ведь это единственный в Самарской области пруд, где «всплыла» подлодка.

Фото: минприроды СО