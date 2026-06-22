25 июня (четверг) в 18.30 Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи – Моисей Яковлевич Шустерман – дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику.

Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh7NT