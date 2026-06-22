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Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО

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Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО

Житель Самарской области был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, судом было принято решение конфисковать его транспортное средство «Nissan X-Trail» и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов г. Октябрьска.
В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали японский кроссовер и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.

Теги: Судебные приставы

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