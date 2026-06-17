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Самарский должник по алиментам может лишиться автомобиля

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Самарский должник по алиментам может лишиться автомобиля

Житель г. Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность свыше 100 тысяч рублей. Сотрудником Службы было установлено, что должник является владельцем автомобиля «Volkswagen Polo», но скрывает его от судебных приставов, во избежания ареста.
В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения автомобиля. Мужчина каждый раз парковал транспортное средство в разных местах, чтобы судебные приставы не смогли его найти.
Установив, где находится транспортное средство, сотрудники Службы составили в отношении иномарки акт описи и ареста и передали специализированной организации на ответственное хранение.
Теперь должнику предстоит либо погасить имеющуюся задолженность по алиментам, либо попрощаться с транспортным средством, которое будет отправлено на торги.

Теги: Судебные приставы

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