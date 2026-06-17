Врачи Самарской области провели товарищеский матч с футбольным клубом «Крылья Советов»

В преддверии Дня медицинского работника на тренировочной базе футбольного клуба «Крылья Советов» состоялся товарищеский матч. В составе сборной врачей: травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, детские врачи, анестезиологи-реаниматологи.

Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили генеральный директор «Крылья Советов» Тархан Джабраилов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.

Тархан Джабраилов отметил, что подобные матчи станут ежегодной традицией: «Я надеюсь, что он будет из года в год повторяться. И мы проведем юбилейный матч».

Андрей Орлов подчеркнул, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и укреплению связей между спортсменами и врачами: «Это дружеский, товарищеский матч, который позволяет познакомиться друг с другом. А главное - еще раз продемонстрировать, что медицина и спорт всегда идут рука об руку, для того чтобы в большей степени продвигать активный образ жизни и здоровые привычки».

Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух.

«Атмосфера была дружелюбной и позитивной. Главное - без травм!» - поделился детский хирург Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Рамиль Баишев.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина отметила значение физической активности для здоровья: «Это залог активного долголетия и профилактики заболеваний».

Тархан Джабраилов по итогу матча передал футбольный мяч капитану сборной врачей Александру Резниченко.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области