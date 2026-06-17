В Пензе сняли с поезда самарскую компанию, нарушавшую общественный порядок

Ночью во время стоянки пассажирского поезда сообщением «Екатеринбург – Анапа» на станции Пенза-1 сотрудники патрульно-постовой службы полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте выявили граждан из Самарской области, нарушающих общественный порядок.

40-летний житель Тольятти и 33- и 37-летние жительницы Ставропольского района Самарской области находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, не реагировали на замечания и мешали другим пассажирам в ночное время.

Нарушителей сняли с поезда, в отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Санкция статьи предусматривает наказание – административный арест на срок до 15 суток.