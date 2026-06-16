В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности

Государственная жилищная инспекция Самарской области отчиталась о временном прекращении подачи газа в 203 квартирах. Ограничения затронули три внутригородских района – Кировский, Промышленный и Октябрьский.

Наибольшее число отключений пришлось на улицу Стара-Загора. В доме №67 подача прекращена в шести стояках и 40 квартирах. По адресу Стара-Загора, 75 без газа остались два стояка и 15 квартир. В здании №93 отключены шесть стояков и 45 квартир. Ещё в доме №73 ограничения коснулись девяти стояков и 55 квартир. На Стара-Загоре, 111 газ не подаётся в четырёх стояках и 25 квартирах. Кроме того, в перечень попали дом №168 на проспекте Кирова, где отключён один стояк с пятью квартирами, и дом №42 на улице Ново-Садовой – там без газа остались один стояк и 18 квартир.

Основанием для принятия мер послужил отрицательный итог опрессовки газопровода. В инспекции подчеркнули, что все отключения выполнялись исключительно ради безопасности жителей. Ход работ по восстановлению газоснабжения в нормативные сроки ведомство держит на контроле, пишет Самара-МК.

Напмним, вечером 14 июня в жилом доме в Самаре произошел взрыв газа и сильный пожар.