Тольяттинец пытался пронести в суд два ножа

Местный житель, явившийся в один из районных судов г. Тольятти на судебное заседание, перед осмотром на посту был предупрежден о недопустимости проноса в здание суда колюще-режущих, взрывоопасных, ядовитых и иных запрещенных предметов. Мужчина сообщил, что ничего подобного у него с собой нет. Однако в ходе осмотра личных вещей судебным приставом по ОУПДС при нем были найдены кухонные и канцелярский ножи.

Предметы, запрещенные к проносу, были изъяты.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета на судебное заседание.