Я нашел ошибку
Главные новости:
Медицина шаговой доступности: в Большечерниговском районе завершается строительство ФАП в поселке Поляков.
В Большечерниговском районе завершается строительство ФАПа
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
 В Ярославле состоялись чемпионат и первенства России среди спортсменов до 18, до 20 и до 23 лет по легкой атлетике в дисциплине «горный бег вверх-вниз».
Любовь Добровольская из Самарской области выиграла чемпионат России по горному бегу
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре

232
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре

26 июня Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026», которая пройдет в рамках нацпроекта «Кадры».

 В этом году ярмарка будет работать на территории торгового комплекса «Гудок» (ул. Красноармейская, 131), начало в 10:00.

В ярмарке примут участие ведущие предприятия города и региона, образовательные (колледжи, вузы) и общественные организации. Все желающие смогут пройти сразу несколько собеседований и профтестирование, получить помощь в составлении резюме, посетить тренинги, а также узнать о мерах государственной поддержки. Отдельные площадки будут организованы для трудоустройства участников СВО и членов их семей.

 С программой ярмарки в Самаре и регионе можно ознакомиться по ссылке: clck.ru/3TsQQf.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026, 09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
Наибольшее число отключений пришлось на улицу Стара-Загора. Происшествия
248
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026, 09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
На улицах города было остановлено движение общественного транспорта. Происшествия
315
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026, 17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Происшествия
1121
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
229
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
253
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
325
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1128
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
598
Весь список