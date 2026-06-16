Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре

26 июня Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026», которая пройдет в рамках нацпроекта «Кадры».

В этом году ярмарка будет работать на территории торгового комплекса «Гудок» (ул. Красноармейская, 131), начало в 10:00.

В ярмарке примут участие ведущие предприятия города и региона, образовательные (колледжи, вузы) и общественные организации. Все желающие смогут пройти сразу несколько собеседований и профтестирование, получить помощь в составлении резюме, посетить тренинги, а также узнать о мерах государственной поддержки. Отдельные площадки будут организованы для трудоустройства участников СВО и членов их семей.

С программой ярмарки в Самаре и регионе можно ознакомиться по ссылке: clck.ru/3TsQQf.