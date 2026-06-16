Волга в Самарской области прогрелась до +22 градуса 16 июня

Несмотря на дожди, которые идут в Самарской области, погода остается летней. У берегов Самары на Саратовском водохранилище температура воды в Волге поднялась до отметки +20 градусов. В Тольятти и Сызрани вода теплее, пишет Самара-КП.

«Купаться начнем только после того, как Роспотребнадзор выдаст санитарно-эпидемиологическое заключение. Пока наберемся терпения», — отметили в администрации Самары.

По данным Приволжского УГМС, в Сызрани на Саратовском водохранилище вода прогрелась до +21 градуса, а у берегов Тольятти на Куйбышевском водохранилище Волга прогрелась до +22 градусов.