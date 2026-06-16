В Самарской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к финансированию украинской религиозной организации

В 2026 году УФСБ России по Самарской области совместно с СО по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК России по Самарской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к финансированию украинской религиозной организации «Всеукраинский духовный центр “Возрождение” Владимира Мунтяна», деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Установлено, что подозреваемый неоднократно переводил денежные средства функционеру московской ячейки в интересах указанной структуры.

Аккумулированные денежные средства использовались украинскими кураторами для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики, а именно дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, распространения недостоверных материалов о вооруженных силах Российской Федерации.

28 мая 2026 года следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное по ч.2 ст. 284.1 УК РФ «Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности в соответствии с законодательством РФ» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.