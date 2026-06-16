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Каждый шестой житель Самары планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года

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Каждый шестой житель Самары планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года

Авито Работа совместно с Авито Рекламой провели опрос среди 10 000 жителей России и выяснили, насколько они заинтересованы в открытии собственного бизнеса и какие инструменты продвижения считают наиболее эффективными. Каждый шестой опрошенный (17%) в Самаре планирует запустить свое дело в ближайшие один-два года, еще 19% скорее хотели бы открыть бизнес, но пока только присматриваются к идее, а 18% допускают возможность заняться предпринимательством в будущем, хотя пока не строят конкретных планов. Уже ведут собственный бизнес 10% опрошенных.

Чаще всего о наличии собственного дела сообщали работники автосервисов (18%), мастера по оказанию персональных услуг (18%) и сотрудники салонов красоты (17%).

Среди тех, кто уже ведет бизнес или собирается его открыть, самым популярным направлением оказалась онлайн-торговля — ее назвали 20% респондентов. На втором месте — производство (9%), следом — IT и телекоммуникации (7%), искусство, сфера развлечений и масс-медиа (7%), строительство и недвижимость (7%), автомобильный бизнес (7%), а также фитнес и салоны красоты (7%).

Представления владельцев бизнеса и тех, кто планирует начать свое дело, о необходимом стартовом капитале заметно различаются. В среднем комфортный бюджет для открытия бизнеса составил 1 216 716 рубля. Мужчины оценивают необходимый объем вложений выше среднего — в 1 297 956 рублей, тогда как женщины называют сумму в 911 627 рублей.

Главным мотивом для открытия собственного дела жители Самары, ведущие или планирующие запустить бизнес, называют стремление работать на себя и быть независимыми (45%). Особенно значим этот фактор для женщин: его отметили 40% против 35% среди мужчин. Также важными условиями для запуска бизнеса участники опроса в Самаре назвали стабильный спрос на товары или услуги (26%), возможность превратить хобби в источник заработка (23%), а также быстро выйти на доход (22%). Каждый пятый респондент (16%) рассматривает предпринимательство как возможность работать из любой точки мира. Кроме того, для части опрошенных важны гибкий график (22%), невысокие стартовые вложения (22%), перспективы дальнейшего масштабирования проекта (15%), запуск дела вместе с семьей или близкими (13%), а также возможность совмещать развитие бизнеса с основной работой на начальном этапе (9%).

«Интерес к открытию собственного дела в России остается высоким — около 48% опрошенных задумываются о запуске бизнеса, который в перспективе может создать новые рабочие места. При этом значительная часть потенциальных предпринимателей еще находится на этапе поиска идеи и выбора формата запуска. На практике все чаще старт своего дела происходит через индивидуальное предпринимательство и самозанятость: по данным ФНС, к апрелю 2026 года количество ИП выросло на 7% за год и приблизилось к 5 млн, а число самозанятых превысило 15 млн человек. Такие форматы становятся базовым входом в предпринимательство: они позволяют быстрее проверить, есть ли спрос на идею, и при этом снижают объем отчетности и операционной нагрузки на старте», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

«Запуск бизнеса начинается не только с идеи и стартового капитала. Предпринимателю важно заранее понимать, где он будет искать первых клиентов и как проверять спрос на своё предложение. Поэтому в числе каналов продвижения они рассматривают классифайды — площадки, на которых можно работать с аудиторией уже готовой к покупке», комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Стоит отметить, что в качестве инструмента продвижения бизнеса 31% опрошенных используют сарафанное радио. 11% действующих и будущих предпринимателей рассчитывают на продвижение с помощью рекламы на классифайдах и маркетплейсах, 10% — на SEO-оптимизацию собственного сайта, и 9% рассматривают цифровую наружную рекламу.

В среднем предприниматели и те, кто планирует запуск бизнеса, готовы тратить на продвижение 67 459 руб/мес. Среди мужчин средний рекламный бюджет составляет 102 867 руб/мес, среди женщин — 80 886 руб/мес.

Теги: Опрос

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