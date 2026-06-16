В Самарской области приступят к экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка

В Шигонах Самарской области этим летом начнутся работы по уборке донных отложений и избыточной водной растительности в пруду Барский на реке Бурочка. Об этом сообщает правительство региона.

Планируется, что работы позволят улучшить экологическое состояние пруда и создать благоприятные условия жизни для 4,556 тыс. жителей Шигон. В прошлом году муниципалитет подготовил пакет документов и направил заявку на участие в областной государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Был разработан проект, который успешно прошел все необходимые экспертизы и согласования, пишет Коммерсантъ.

«Водоем находится в самом сердце села, в окружении школы, библиотеки и храма. Местные дети любят проводить здесь время, а юные рыболовы нередко хвастаются уловом — говорят, здесь удается поймать даже сазана. Со временем пруд заилился и зарос», — отмечают в правительстве Самарской области.