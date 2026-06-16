Госавтоинспекторы региона провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами

В Борском и Исаклинском районах госавтоинспекторы совместно с отрядами ЮИД на оживленных улицах напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД.

В ходе мероприятий полицейские призвали водителей заблаговременно снижать скорость при приближении к образовательным учреждениям, а пешеходам рекомендовали быть внимательными при переходе проезжей части, не отвлекаться на использование мобильных устройств, а в тёмное время суток обязательно применять световозвращающие элементы.

В завершение бесед участникам вручили тематические памятки с правилами дорожной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО