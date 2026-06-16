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В Большечерниговском районе завершается строительство ФАПа

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Медицина шаговой доступности: в Большечерниговском районе завершается строительство ФАП в поселке Поляков.

В поселке Поляков завершаются работы по возведению нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство объекта находится на финишной прямой: медицинское оборудование и мебель уже поставлены.

«Поселок Поляков достаточно большой — здесь проживает порядка 450 человек, поэтому для нас было важно, чтобы помощь была рядом. Это будет полностью укомплектованный ФАП с современным медоборудованием и смотровым кабинетом», — отметила главный врач районной больницы Татьяна Бабошко.

Вести прием в новом ФАПе будет специалист — участник программы «Земский фельдшер», что позволит закрепить медицинские кадры на селе.

Параллельно в Большечерниговском районе завершается строительство ФАПов еще в двух населенных пунктах: в поселках Костино и Кочкиновка. Оба населенных пункта удалены от центральной районной больницы на 20 и более километров. Численность населения Костино составляет 350 человек, Кочкиновки — 150 человек.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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