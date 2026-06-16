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Более сотни домов Самары останется без горячей воды с 17 по 30 июня.
В Самаре на центральной отопительной котельной стартуют гидравлические испытания
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В Самаре на центральной отопительной котельной стартуют гидравлические испытания

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Более сотни домов Самары останется без горячей воды с 17 по 30 июня.

На центральной отопительной котельной стартуют гидравлические испытания.

В областной столице продолжается активная фаза подготовки инфраструктуры к новому отопительному сезону. В связи с этим жители следующих домов останутся без горячей воды с 17 по 30 июня:

- 3-й Проезд, 50-55а;
- 4-й Проезд, 8а, 67, 67а, 67б, 68, 70;
- проезд 9 Мая, 4, 10;
- ул. Авроры, 57-63, 105а-201;
- ул. Антонова-Овсеенко, 2а, 3, 4, 12а, 16а, 18, 20, 59, 59а;
- ул. Артемовская, 13, 22, 30, 30а;
- ул. Аэродромная, 50-126, 65а-127;
- ул. Балаковская, 4-20;
- ул. Блюхера, 16-22;
- Брусчатый пер., 19, 21;
- ул. Высоковольтная, 4-6;
- ул. Гагарина, 40-122а, 63а-141а;
- ул. Гаражная, 11, 13, 13а, 16, 18, 20, 22;
- ул. Гастелло, 42, 44;
- ул. Гая, 37, 38а;
- ул. Дыбенко, 23, 27а, 27б, 27в, 36, 120а, 122, 124;
- ул. Ерошевского, 76-84;
- ул. Загорская, 1-7;
- ул. Запорожская, 9а- 43а;
- ул. Ивана Булкина, 66-84;
- Канатный пер., 3-11;
- ул. Карбышева, 15, 61, 61а, 61б, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 69а, 71-81;
- пр. Карла Маркса, 167-193а;
- пер. Карякина, 2;
- ул. Корабельная, 10, 12;
- ул. Лукачева, 34-48;
- Лучистый пер., 2, 4;
- ул. Мичурина, 147, 147к1, 147а;
- Можайский пер., 1, 3;
- ул. Мориса Тореза, 79-155а;
- Московское шоссе, 28, 32, 32а;
- ул. Отважная, 27-35;
- ул. Партизанская, 166-192а;
- ул. Перекопская, 5, 5а;
- ул. Печерская, 3-151;
- ул. Победы, 2а;
- ул. Подшипниковая, 22-26а;
- ул. Промышленности, 116-180;
- ул. Революционная, 40-109;
- ул. Санфировой, 82-84а;
- ул. Саранская, 11-20;
- ул. Советской Армии, 4-98а;
- ул. Сорокина, 3;
- ул. Съездовская, 8-11;
- ул. Уссурийская, 2, 2а, 3;
- пер. Футболистов, 2, 5;
- ул. Энтузиастов, 26-97а;
- Южный пр., 180-184;
- ул. Ялтинская, 4, 7, 9, 28а, 28б.

Источник:   450media.ru

Теги: Самара

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