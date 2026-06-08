10 случаев коклюша среди детей в Самарской области за первые пять месяцев 2026 года, причем семь из них выявили в Самаре. Это заметно меньше, чем в пиковом 2023 году, когда инфекцию обнаружили у 747 жителей, но после почти полного затишья прошлого года (38 случаев) возвращение болезни вызывает тревогу у санитарных врачей. Об этом сообщает издание 63.ru.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, после резкого подъема заболеваемости в 2023 году (747 случаев по области, 406 — только среди детей) и постепенного спада в 2024-м (429 случаев) и 2025-м (38 случаев) наметилась новая тенденция.

Коклюш — это бактериальная инфекция, которая проявляется приступами мучительного спазматического кашля и может длиться до трех месяцев. Особую опасность болезнь представляет для младенцев: возможны остановки дыхания. Среди осложнений — пневмония, отит, синусит, энцефалопатия и даже кровоизлияние в мозг.

В Роспотребнадзоре напоминают: единственный надежный способ защиты — вакцинация. Прививка от коклюша входит в национальный календарь и проводится детям в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев.