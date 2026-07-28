Полицейские ищут 17-летнюю тольяттинку

Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая девочка 2009 года рождения, которая 27 июля текущего года ушла из дома, расположенного в Центральном районе Тольятти, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней после обращения родителей незамедлительно ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемой: на вид 17 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие.

Была одета: футболка синего цвета, джинсы светлого цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в ДЧ ОП по Центральному району У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 93-48-62, 93-49-87 или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области