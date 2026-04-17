Сотрудники полиции Тольятти приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

В Тольятти в рамках «Спартакиады-2026», посвящённой 100-летию Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», на базе спортивного комплекса «Волгарь» прошли соревнования по настольному теннису среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.



В данном мероприятии приняли участие 18 спортсменов из четырёх коллективов физической культуры, которые соревновались в индивидуальных играх по первой ракетке, по второй ракетке - в парных играх и в соревнованиях среди женщин.



В командный зачёт вошли все результаты.



По итогам спортивно-оздоровительного мероприятия, согласно Положению о проведении Спартакиады, командные места распределились следующим образом:



1 место заняла команда - Госавтоинспекции У МВД России по г. Тольятти;



2 место - У МВД России по г.Тольятти;



3 место - Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Тольятти;



Председатель Местной Тольяттинской городской организации отделения Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Илдар Чагаев поблагодарил полицейских за участие в соревнованиях, отметив высокий уровень физической подготовки сотрудников полиции, пожелал им новых спортивных достижений и вручил победителям кубки и дипломы.

В свою очередь, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Сверчков отметил, что здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом позволяют полицейским максимально эффективно исполнять служебные обязанности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

