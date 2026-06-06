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«Новая высота» взяла новую планку: в Самаре впервые разыграли Кубок «Выбор сильных»

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«Новая высота» взяла новую планку: в Самаре впервые разыграли Кубок «Выбор сильных»

Эстафету за первый в истории Кубок «Выбор сильных» организовал одноимённый федеральный партийный проект и его координатор, депутат регионального парламента Александр Живайкин («Единая Россия»).

Международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» запомнится не только финальными схватками и звёздными гостями. Впервые в истории соревнований на ковёр вышли самые юные   спортсмены от 7 до 9 лет. И боролись они не в одиночку, а командами. В ловкости, скорости и силе сошлись три вида спорта: дзюдо, самбо и греко-римская борьба.

Для мальчишек, которые только начинают свой путь в большом спорте, настал тот самый момент: какой вид спорта лучше? Ответ был проверен   секундомерами   и командным   духом.

Катились колбасками, бегали наперегонки, прыгали и перетягивали канат. Команды поочерёдно выполняли упражнения на скорость, координацию и характер. Дзюдоисты, самбисты и борцы доказывали, что их вид спорта — самый лучший.   Но главное, что увидели зрители: уважение к сопернику и радость от того, что ты — часть команды.

За эстафетой наблюдали те, кто когда-то сам начинал с таких же соревнований: олимпийские чемпионы Александр Карелин, Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян, серебряный призёр Игр Лариса Круглова. Легенды отечественного спорта переживали за юных спортсменов аплодисментами, а после финала лично поздравляли каждого.

Возглавил жюри председатель общественного совета парт проекта «Выбор сильных» легендарный олимпионик и борец Александр Карелин. Он еще раз повторил для победившей команды     знаменитую фразу: «На ковре вы – соперники, в жизни - друзья».

«Неважно, кто победил. Важно, что эти дети уже сегодня знают: спорт — это дружба, характер и умение быть сильным не только физически. И то, что они вышли на один ковёр — это здорово».

Победителями первого кубка «Выбор сильных» стала команда юных дзюдоистов, но

Организаторы эстафеты из одноимённого партийного проекта поставили цель: показать, что в спорте нет «лучшего» вида — есть только настрой на победу.

Напомним, что турнир «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта вновь подтвердил статус одного из главных спортивных событий самарского региона. 333 участника из 7 стран и 50 регионов, трансляции на миллионную аудиторию, финалы высочайшего уровня — и теперь ещё одна традиция: детская эстафета «Выбор сильных».

«Этот турнир растёт вместе с детьми, — подчеркнул депутат Самарской Губернской Думы, президент Федерации спортивной борьбы региона Александр Живайкин. — Сегодня это   эстафета,завтра   — новые победы. И мы готовы помочь, быть рядом».

Организаторы турнира уверены, «Новая высота» взята. В следующем году — еще одна, новая.

 

 

 

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