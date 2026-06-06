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63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными

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63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными

Ко Дню русского языка аналитики сервиса знакомств Mamba решили выяснить, какую роль книги играют в современном дейтинге. Россиянки рассказали, обращают ли внимание на читающих мужчин, какие литературные предпочтения вызывают симпатию, а что, наоборот, настораживает. Оказалось, что для многих женщин любовь мужчины к чтению заметно влияет на первое впечатление. 

Книги работают на первое впечатление

Для большинства женщин чтение остается важной частью образа мужчины. Так, 59% признаются, что обращают внимание на то, читает ли потенциальный партнер книги. 

Выходит, книги помогают мужчине произвести хорошее впечатление. Так, 62% женщин говорят, что читающий партнер кажется им более интересным. Еще 17% отмечают, что любовь к чтению становится дополнительным плюсом, если литературные вкусы совпадают. И только 19% говорят, что этот фактор не играет для них особой роли.

Если мужчина совсем не читает, многие женщины воспринимают это как минус. Для 38% важны эрудиция и широкий кругозор партнера. Дать шанс мужчине без интереса к книгам готовы меньше половины (42%) женщин.

 

Интеллект, глубина и умение слушать

Читающий мужчина у большинства россиянок ассоциируется прежде всего с интеллектом — так ответили 75% участниц опроса. Еще 60% видят в нем человека с богатым внутренним миром, а треть связывает любовь к книгам с уверенностью в себе.

Впрочем, дело не только в образе. Женщины уверены, что читающие мужчины чаще умеют поддерживать разговор и интересную переписку (66%), более 40% отмечают глубину мышления, а каждая третья считает, что такие мужчины лучше понимают эмоции других людей и умеют слушать собеседника.

Кроме того, читающих мужчин чаще считают способными поддерживать конструктивный диалог. Каждая пятая убеждена, что такие мужчины умеют спорить без агрессии и уважительно относятся к чужим интересам и взглядам. Еще 16% отмечают их внимательность к партнеру, а 10% считают, что любители книг лучше разбираются в людях.

 

История вместо «успешного успеха»

В выборе книг у женщин тоже есть свои фавориты. Самыми привлекательными литературными интересами мужчины они называют историю (46%) и русскую классику (44%). Также в топ вошли научная и техническая литература (30%), детективы (28%) и психология (24%).

Впрочем, не каждый читающий мужчина автоматически вызывает симпатию. Так, 47% женщин настораживает увлечение литературой про «успешный успех». Неоднозначное отношение складывается к мужчинам, читающим любовные романы: почти 40% считают такое увлечение странным, однако каждая четвертая россиянка признается, что это, наоборот, вызывает интерес.

Столько же участниц опроса с недоверием относятся к мужчинам, которые постоянно цитируют книги ради поучений, а 19% не любят тех, кто демонстративно читает лишь для создания образа интеллектуала. Еще 42% не нравятся мужчины, которые ничего не читают и гордятся этим, а 39% раздражает привычка осуждать чужие вкусы. 

 

Фото с книгой лучше цитаты

Женщины не исключают, что некоторые мужчины стараются казаться более читающими, чем есть на самом деле. Так, 22% уверены, что подобное встречается часто и обычно сразу заметно, а еще 35% допускают, что сталкивались с этим хотя бы время от времени.

При этом книжный флирт работает далеко не всегда. Если мужчина начинает знакомство с цитаты из книги, большинство женщин относятся к этому настороженно — более половины считают такой ход попыткой казаться умнее. Милым и интригующим его назвали только 36%.

Зато фото с книгой воспринимается гораздо лучше. У 42% женщин такой снимок вызовет симпатию, а еще 9% считают, что книга в кадре добавляет мужчине интеллигентности.

Теги: Опрос

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