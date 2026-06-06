Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной

Утро субботы в Самаре стало настоящим спортивным праздником: трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин лично провёл открытую «Зарядку с чемпионом». Компанию легенде составили олимпийский чемпион Алексей Мишин, серебряный призёр Олимпийских игр, сенатор Лариса Круглова, а также победитель Олимпиады в Барселоне Мнацакан Искандарян и главный тренер российской сборной Николай Монов.

«Вдох глубокий, руки шире», - с этих строк знаменитой песни Владимира Высоцкого можно было начать эту разминку. Впервые на Самарской набережной делал зарядку его сын - Никита Высоцкий. Он специально приехал на турнир «Новая высота». Вместе с легендами российского спорта разминку на свежем воздухе выполнили более 200 человек: студенты, активисты «Молодой Гвардии», волонтёры, участники СВО и юные спортсмены и представители Федерации профсоюзов.

«Мы готовы, Самара готова встречать Сан Саныча Карелина. Мы заряжаем всех нашей спортивной энергией!», - рассказал один из организаторов спортивного праздника, руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

Вместе с другими прославленными олимпийскими чемпионами «русский медведь» показал несложные движения, которые по силам человеку с любой физической подготовкой. Хотя среди выполняющих упражнения немало и спортсменов- участников «Новой высоты».

Александр Карелин не впервые проводит зарядку в Самаре, это уже хорошая, добрая традиция нашего турнира, отметил координатор пар проекта «Выбор сильных», депутат регионального парламента Александр Живайкин. «Все здесь - и борцы, и боксёры зашли к нам! Поэтому готовы - готовы организовывать, могут создать настроение, и здесь, конечно, особо приятно участвовать. Потому что вот в этом многоликом присутствии очевидно самарское гостеприимство. Я надеюсь, что хотя бы часть из них придёт на турнир, который сегодня посвящён памяти Игоря Найвальта», - отметил Александр Карелин.

Речь о международном турнире по греко-римской борьбе "Новая высота" и проходящем в рамках этого события, по федеральному проекту партии "Единая Россия", кубке "Выбор сильных". Спортсмены-участники из других регионов страны также присоединились к зарядке.

Координатор парт проекта «Выбор сильных»в регионе Александр Живайкин уверен: «Если бы я вернулся в детство, я бы каждый день ходил на встречу с такими замечательными людьми, которые своим примером олицетворяют здоровый образ жизни, чемпионские навыки. Для ребят, которые сегодня делали зарядку на нашей замечательной набережной, это - стимул для того, чтобы дальше заниматься, для того, чтобы появилось понимание, что можно стать чемпионом мира, олимпийских игр».

«Карелин - это мировая величина, и я бы не удивился, несли бы из Китая, из Японии сюда прилетели. Поэтому это вообще не удивительно, что столько народу - были с Перми, с Мурманска, очень много людей с разных регионов сюда приехали.

Главным подарком для самарцев стало не просто общение со звёздами, а прекрасная фотосессия от Александра Карелина. Легендарный борец сам выстраивал кадр, подсказывал, как встать, и улыбался в объектив вместе с детьми.

Особую нежность чемпион проявил к самым юным борцам, которых по-свойски называет «ворюгами». Эти снимки с Сан Санычем — награда, которую они запомнят на всю жизнь.

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил: «Сегодня на одной площадке собрались чемпионы, у которых в сумме — все олимпийские медали. После такой зарядки с такими тренерами здоровый образ жизни становится единственным выбором».

Акцию организовали Самарское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и партийный проект «Выбор сильных».