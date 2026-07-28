Президент Владимир Путин: «На «Единой России» лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса»

Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной Думы VIII созыва, в ходе которой подвел итоги пятилетней работы и обозначил приоритеты для нового политического цикла. Глава государства подчеркнул, что завершающийся созыв работал в непростой, судьбоносный для России период, и все фракции проявили высокую ответственность.

«Единая Россия — партия парламентского большинства, на которой как раз как на партии большинства лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», — заявил Владимир Путин.

Президент особо отметил сплоченность политических сил: из почти трех тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали статус народных представителей, продемонстрировав преданность Родине, компетентность и твердость при принятии сложных решений, необходимых для бойцов, оборонных предприятий, экономики и социальной сферы .

Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по укреплению суверенитета и защите национальных интересов, поблагодарив парламентариев за оперативное принятие антисанкционных мер и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

В преддверии выборов в Государственную Думу IX созыва, которые состоятся в сентябре, Президент дал депутатам фракции «Единая Россия» ряд поручений. Он призвал максимально продуктивно использовать предвыборный период для общения с избирателями, сбора их предложений и наказов в Народную программу.

«Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе. Её основа — именно там, в избирательных округах, в прочной обратной связи между властью и огромным, многообразным, самобытным российским обществом. Нужно слышать его голос и всегда ему следовать», — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что все парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к избирателям и друг к другу, дорожа достигнутой консолидацией, которая является залогом преемственности в достижении национальных целей развития.

В завершение встречи Президент назвал депутатов действующего созыва «боевым отрядом нашего народа», подчеркнув, что в условиях исторического этапа они успешно представляют интересы своих избирателей и всей страны. Владимир Путин отметил устойчивость российской экономической системы и подтвердил курс на аккуратное, но настойчивое достижение поставленных целей.



Комментарий сенатора Российской Федерации от Самарской области Марины Сидухиной: «Слова Президента о том, что депутаты стали «боевым отрядом народа», находят живой отклик в моей работе. За прошедшие пять лет парламент принял сотни законов, реально улучшающих жизнь людей, а меры господдержки вследствие принятых законодательных решений получили порядка 11 миллионов детей и 4 миллиона пенсионеров. Президент напомнил и о том, что принято было 183 закона в части поддержки участников СВО и их близких. В Самарской области мы видим результаты этой работы: создана целостная система поддержки участников СВО и их семей, более 82% вернувшихся бойцов уже трудоустроены, и конечно же, продолжается работа по улучшению демографической ситуации и поддержке молодых и многодетных семей.

Владимир Путин справедливо отметил и устойчивость экономики, несмотря на санкционное давление. Как сенатор, участвующий в бюджетном процессе, подтверждаю: региональный бюджет на 2026 год сохраняет социальную направленность и сбалансированность. Мы совместно с Правительством и депутатским корпусом работаем над тем, чтобы средства были направлены на развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства и реализацию проектов, о которых просят жители. Уверена, что наш регион продолжит двигаться вперёд, сохраняя единство и преемственность в решении общенациональных задач».



Комментарий председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова:

«Завершение полномочий Государственной Думы VIII созыва — важный этап, который Президент справедливо назвал судьбоносным для нашей страны. В условиях беспрецедентного внешнего давления депутаты всех фракций продемонстрировали высокую ответственность и сплочённость. Особо значимо, что две трети из почти трёх тысяч принятых законов получили поддержку всех политических сил. Это подтверждает правильность курса на консолидацию общества вокруг общенациональных целей, о котором говорит Владимир Путин.

Как председатель регионального парламента, вижу прямую связь между решениями, принятыми на федеральном уровне, и их реализацией в субъектах. Самарская Губернская Дума последовательно выстраивает законодательную работу в русле президентских приоритетов — социальной поддержки граждан, укрепления экономики и помощи участникам специальной военной операции. Наша задача — обеспечить правовое сопровождение национальных проектов и сделать всё, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу государства».

Комментарий руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Екатерины Кузьмичевой: «Законы, принятые Госдумой VIII созыва, задали ориентиры для всей страны, а мы в регионах работаем над их качественным воплощением. Фракция «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе уделяет особое внимание социальной направленности регионального бюджета. Благодаря слаженной работе с Правительством области и главой региона Вячеславом Федорищевым нам удаётся сохранять сбалансированность главного финансового документа, направляя средства на поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования.

Президент подчеркнул: основа работы депутатов — прочная обратная связь с избирателями. Мы полностью разделяем этот подход. В своей деятельности мы опираемся на наказы жителей, собираем предложения для Народной программы, проводим встречи в трудовых коллективах. Уверена, что предстоящая избирательная кампания укрепит диалог власти и общества, а достигнутая консолидация политических сил станет залогом успешного выполнения задач, поставленных Президентом».