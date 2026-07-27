Я нашел ошибку
Главные новости:
Зумеры едут на дачу за эстетикой и сном, а пенсионеры — за огородом
Зумеры едут на дачу за эстетикой и сном, а пенсионеры — за огородом
Компания-владелец недостроенного ТЦ на улице Авроры в Самаре обанкротилась
Компания-владелец недостроенного ТЦ на улице Авроры в Самаре обанкротилась
Почти три четверти водителей испытывают стресс за рулём
Почти три четверти водителей испытывают стресс за рулём
Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации
Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации
Самарские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профмастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии
Самарские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профмастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона
Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона
В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира
В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира

129
В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самарской области в выходные встретились шахматисты разного возраста, чтобы побороться за выход в федеральный финал

За досками встретились любители интеллектуального спорта разного возраста— от новичков до опытных игроков. Организаторы отметили, что турнир решает сразу две задачи: развивает логическое мышление у подрастающего поколения и создает пространство для живого общения между участниками. Все шахматисты получили подарки на память о турнире.

Победительницей регионального этапа стала 13-летняя Василиса Карабельщикова — обладательница второго разряда по шахматам, участница множества региональных соревнований. Василиса получила право представить Самарскую область на федеральном финале.

«Мне очень нравится играть в шахматы. Я занимаюсь этим давно. Безумно рада победить и представить наш регион на следующих этапах», — поделилась эмоциями победительница.

Настоящим сюрпризом для юной чемпионки стал белый плюшевый медведь — как сказали организаторы, он теперь будет разделять все дальнейшие победы Василисы.

Отметим, что соревнования   проходили при содействии Федерации шахмат городского округа Самара.

Напомним, что турнир   - часть всероссийского спортивного марафона «Сила России», который реализуется при поддержке сторонников «Единой России» и входит в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Спортмарафон объединяет профессиональных атлетов и любителей, в том числе участников специальной военной операции, ветеранов и людей с инвалидностью.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».
24 июля 2026, 16:59
Александр Живайкин: вдовы и ветераны СВО получат новые права и поддержку
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены... Политика
1036
23 июля 2026, 13:50
«Экопатриот» в Самаре передал вторую партию дронов бойцам СВО
Средства на их закупку были выручены от переработки вторсырья, собранного жителями региона. Общество
403
Дмитрий Медведев: В новую Народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений
23 июля 2026, 13:31
Дмитрий Медведев: В новую Народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений
Она должна содержать ответы на семь вызовов, которые стоят перед Россией. Политика
859
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
26 июля 2026  12:51
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
1152
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: ФОТО
26 июля 2026  12:17
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: фото
1269
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
26 июля 2026  11:34
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
800
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
25 июля 2026  13:35
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
1021
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
1412
Весь список