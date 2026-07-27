Компания-владелец недостроенного ТЦ на улице Авроры в Самаре обанкротилась

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Коммерческая фирма «Аттис». Компания владеет недостроенным торгово-развлекательным комплексом на пересечении улиц Авроры и Дыбенко в Самаре, пишет Самара-МК.

ТРК планировали обустроить еще в 2007-м. Трехэтажный комплекс с парковкой на 2,2 тыс. авто должен был занять более 30 тыс. «квадратов». 6 лет назад концепцию обновили и хотели увеличить площадь до 40 тыс. Но продлить разрешение на строительство, полученное в 2018-м, не смогли.

Минстрой губернии отказал в 2024-м, а Госстройнадзор прекратил собственно надзор на объекте.

Позже ФНС добилась банкротства организации. Она задолжала 10,2 млн рублей налога на имущество за 2024 и 2025 годы, 450 тыс. земельного. А с учетом пеней фирме предъявили 13 млн рублей.

Далее суд установил: имущества, достаточного для погашения требований, у должника нет. 22 июля «Аттис» получил соответствующий статус. Ввели конкурсное производство до 18 ноября. При стандартном сценарии недостроенный ТРК выставят на торги.

В апреле землю под недостроем уже пытались продать за миллиард рублей. Тогда 210 соток предлагали под жилую застройку. Сейчас объявление неактивно, сообщает «Волга Ньюс».