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Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации

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Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации

Апелляционная инстанция отменила решение арбитража первой инстанции и обязала ГАУ СО «ТерНИИгражданпроект» вернуть в бюджет Самары 85,4 миллиона рублей. Причиной стала некачественная документация для строительства ливневой канализации в поселке Управленческий. Документы опубликованы на сайте Арбитражного суда.

Конфликт тянется с декабря 2022 года, когда был заключен муниципальный контракт. Через год институт передал готовые документы, но госэкспертиза в апреле 2024 года насчитала более 220 серьезных замечаний. Исполнитель обещал исправить недочеты к июлю 2024 года, затем перенес срок на март 2025 года, но так и не завершил работу.

В марте 2025 года департамент потребовал вернуть деньги, получил отказ и обратился в суд. Арбитраж первой инстанции встал на сторону проектировщиков, посчитав, что город не доказал невозможность устранения дефектов. Однако 23 июля апелляционный суд изменил решение, признав, что результат работ не имеет потребительской ценности и грубо нарушает условия контракта. Теперь институт обязан вернуть средства, пишет Самарская газета.

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