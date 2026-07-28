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Сборная регионаи взяла бронзу командных соревнований по настольному теннису Спартакиады учащихся

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 В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису. В нем приняли участие юноши и девушки до 16 лет.

 В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису. В нем приняли участие юноши и девушки до 16 лет.

 В командных соревнованиях среди девушек сборная Самарской области добилась побед над командами Удмуртии - 3:1, Татарстана - 3:1, Московской области - 3:2 и уступила только сборной Москвы - 0:3, став в итоге третьей.

В составе нашей сборной выступили Дарья Харлова, Диана Баранова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко, тренер Р.И.Слепенков.
 

Фото:   Федерация настольного тенниса России/ минспорта СО

Теги: Самара

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