В  Ленинском районе Самары  столкнулись автобус  и автомобиль  Hyundai Solaris: пострадали два человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

По информации ГУ МВД России по Самарской области: сегодня, 28 июля примерно в 19:10 в Ленинском районе областного центра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля Hyundai Solaris.

Пострадавшие пассажир автобуса - женщина 2001 г.р. и пассажир легкового автомобиля - женщина 1991 г. р. доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области