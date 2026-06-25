В Железнодорожном районе Самары.маршрутка столкнулась с мотоциклом

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 25 июня текущего года, в 14:31 водитель автобуса ГАЗель - мужчина 1979 года рождения, следовавший по пригородному маршруту (без пассажиров) по улице Авроры со стороны улицы Партизанской, в районе дома № 47А по улице Аэродромной, при выполнении поворота налево, в нарушение требований дорожной разметки 1.11, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением мужчины 1989 года рождения, который двигался во встречном направлении. Пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области