Атлеты региона стали призерами всероссийского фестиваля ГТО

Четыре дня на базе СОК «Зенит» имени Ю.А.Морозова в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа трудовые коллективы со всей страны боролись за звание лучших на всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне».



Фестиваль собрал более 200 участников в составе 29 команд. Самарскую область представлял коллектив ООО «Газпром трансгаз Самара» в составе: Владимир Семенченко, Мария Афанасьева, Гульназ Ибрагимова, Светлана Кошелева, Марат Ибрагимов, Александр Куторкин, Валерий Осипов, Марина Булгакова.



Двое наших атлетов стали призерами фестиваля в личном зачете в своих возрастных группах:



Владимир Семенченко, X ступень

Светлана Кошелева, XIV ступень



- Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, который отмечает, что выполнение нормативов должно быть интересным и носить соревновательный характер. С момента возрождения комплекса более 14 миллионов граждан получили соответствующие знаки отличия.



Сегодня ГТО объединяет любителей спорта разных возрастов и профессий, целые трудовые коллективы, а также государственных и муниципальных служащих, которые своим примером привлекают друзей и коллег к активному образу жизни, - отметил в обращении к участникам Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев.

Фото: минспорта СО