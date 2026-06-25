В лесное хозяйство губернии поступили пять единиц техники и противопожарное снаряжение

Обновление проведено в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева.

Парк техники пополнили два малых лесопатрульных комплекса новой модификации со стационарной установкой высокого давления на 500 литров, два трактора с плугом и мульчером, а также грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Новая модификация МЛПК повышает надежность и сокращает время подготовки к выезду, а трактор с реверсивным ходом обеспечивает эффективное маневрирование и расчистку лесных дорог для доступа техники к работам или очагам возгораний. До конца года ожидается поставка еще более тысячи предметов оснащения: спецодежды, сигнальных лент, прожекторов и аптечек.

Сейчас лесопожарные станции оснащены 183 единицами техники, что полностью покрывает потребности подразделений. Министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов отметил, что современное оборудование и слаженные действия бригад позволяют оперативно локализовать пожары и поддерживать высокий уровень готовности к вызовам пожароопасного сезона.

Фото: минприроды СО