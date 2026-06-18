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27 плановых обследований на ООПТ провели специалисты эконадзора минприроды с начала полевого сезона

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27 плановых обследований на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) провели специалисты эконадзора минприроды региона с начала полевого сезона..

27 плановых обследований на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) провели специалисты эконадзора минприроды региона с начала полевого сезона..

В их числе – «Дол «Верблюдка», «Урочище «Ильмень», «Сестринские окаменелости» и другие. В 16 случаях зафиксированы нарушения режима охраны.

Самый распространенный вид нарушений, особенно на степных ООПТ, – распашка земель. Как правило, это делается для ведения сельхоздеятельности, однако на таких территориях действует особый режим охраны, и распашка запрещена. Подобные действия наносят ущерб уникальным экосистемам.

Уже объявлено 9 предостережений, возбуждено 3 дела по ст. 8.39 КоАП РФ Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

Справка для владельцев участков. Чтобы узнать, действуют ли ограничения на вашей земле, достаточно проверить сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если участок находится в границах ООПТ или охранной зоны, реестр это отражает. Проверить можно онлайн через выписку из ЕГРН или на публичной кадастровой карте.

 

Фрто:  минприроды СО

Теги: Самара Экология

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