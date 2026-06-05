Я нашел ошибку
Главные новости:
С помощью чат-бота национального мессенджера МАХ доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
Записаться на приём к врачу можно через MAX
Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308 в Самаре.
В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию
Всероссийский конкурс сочинений проводится Федеральным институтом родных языков при поддержке Минпросвещения России и приурочен к Году единства народов России.
Школьники региона - в числе победителей, призеров и лауреатов Всероссийского конкурса сочинений о культуре-2026
«Буревестник» должен быть тем, чем он был изначально», – рассказал глава города.
Территория стадиона «Буревестник» вернулась в собственность Самары
4 июня в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки начала работу выставка «Мосты воображения: будущее проектируют дети».
В СОУНБ открылась выставка работ победителей конкурса «Свой формат. Дети»
4 июня Виталий Шабалатов провел совещание, на котором рассматривалось исполнение поручений губернатора Вячеслава Федорищева по социально-экономическому развитию городского округа Октябрьск.
В облправительстве состоялось совещание по развитию городского округа Октябрьск
5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025».
В День эколога в Самарской области подвели итоги конкурса «ЭкоЛидер-2025»
АО «АВТОВАЗ» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации.
АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
0.96
EUR 86.27
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
В СОУНБ прочитают стихи Пушкина на разных языках мира
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию

179
Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308 в Самаре.

Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308. Экостанция принимает на переработку основные виды вторсырья: пластиковую упаковку, макулатуру, стекло и металл.

Вовлечение крупного бизнеса в экономику замкнутого цикла — важнейшее условие экологической трансформации региона. И открытие еще одной экостанции в Самаре — яркое подтверждение этого тренда. Важно, что во взаимодействии с бизнесом создаются не разовые акции, а постоянная инфраструктура для жителей. Каждый экопункт — вклад в формирование осознанного отношения к вторичным ресурсам, чистоту региона и достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие», — отметил министр природных ресурсов региона Артем Ефимов.

Центральным арт-объектом экостанции стала инсталляция «Найди время — сделай мир чище»: большие песочные часы, в верхней части которых находились собранные отходы — пластиковые бутылки, а в нижней — реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Перетекающий сверху вниз поток символизирует не только цикличность переработки, но и простую истину: каждому по силам найти немного времени, чтобы сделать мир чище.

Для СИБУРа развитие экономики замкнутого цикла — это не абстрактная цель, а практическая работа по созданию инфраструктуры и технологий, которые позволяют возвращать использованную упаковку в производство. Вторичный ПЭТ служит сырьем для создания гранул СИБУР Vivilen, которые используются для производства новой упаковки для напитков и других продуктов известных брендов. Такие проекты помогают показать жителям, что правильно собранное вторсырье может получить новую жизнь и снова стать востребованным материалом, — поделилась Анастасия Прошева, менеджер проектов дивизиона вторичных полимеров СИБУРа.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025».
05 июня 2026, 17:48
В День эколога в Самарской области подвели итоги конкурса «ЭкоЛидер-2025»
5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025». Экология
166
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 2 июня местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м. и менее.
01 июня 2026, 17:06
2 июня местами в Самарской области ожидается туман
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 2 июня местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м. и менее. Экология
659
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
22 мая 2026, 14:31
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона. Экология
824
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
362
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
347
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
285
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.
4 июня 2026  20:42
За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  
704
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
4 июня 2026  18:13
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
1159
Весь список