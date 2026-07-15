Более 5000 рейдов провела лесная охрана региона за первое полугодие 2026 года 

В 2026 году патрулирование лесного фонда в Самарской области организовано по 632 маршрутам общей протяжённостью более 60 тысяч километров. Интенсивность работы зависит от класса пожарной опасности: в обычном режиме в рейды ежедневно выходят от 20 до 30 патрульных групп, а в усиленном — до 48. В каждой патрульной группе не менее 2 специалистов лесного хозяйства.

За первое полугодие лесная охрана провела 5303 рейда. Организовано 885 профилактических мероприятий, направленных на разъяснение правил пожарной безопасности среди населения и лесопользователей.

В результате осмотров пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря по 762 договорам аренды лесных участков выдано 8 требований об устранении нарушений условий договора. Это делается для контроля за выполнением лесопользователями обязательств по охране лесов от пожаров, а также за своевременным проведением противопожарных мероприятий и недопущением нарушений на арендованных территориях.

По итогам рейдов возбуждено 92 дела об административных правонарушениях, более 40 дел – рассмотрены. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1 млн. руб. Среди наиболее частых нарушений — незаконные рубки лесных насаждений и нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

«Патрулирование — это гибкая система. Лесная охрана адаптирует маршруты под конкретные задачи и сезонные риски. Однако наша главная цель — не наказание, а именно профилактика. Мы тщательно анализируем ошибки прошлых лет, пересматриваем комплекс мероприятий и планомерно обновляем парк патрульной техники для эффективной работы лесной охраны», — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Также в этом году по национальному проекту «Экологическое благополучие» и при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в лесное хозяйство поступили 5 новых единиц техники и различного оборудования — в том числе малые лесопатрульные комплексы, противопожарные тракторы, грузовой автомобиль и лесопожарное снаряжение.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф – от 40 тысяч рублей. При обнаружении лесного пожара или нарушений в лесу граждане могут сообщить по телефону прямой линии лесной охраны Самарской области: 8-846-231-00-63.

Фото – министерство природных ресурсов и экологии Самарской области