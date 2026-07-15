Кто такой финансовый уполномоченный и как он сможет вам помочь?

Финансовый уполномоченный решает имущественные (например, денежные) споры без суда между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.

Это обязательный порядок решения споров по закону. Не нужно терять время и деньги на экспертизы и юристов. Вся процедура бесплатная: от приема обращения до принятия решения.

Ваши обращения финансовый уполномоченный рассматривает 15 рабочих дней (по спорам, связанным с неправомерным переводом пенсионных накоплений, – 20 рабочих дней) – без вашего визита. Никуда не нужно ходить.

Решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения финансовой организацией.

Вы можете подать обращение в отношении страховой компании, банка, микрофинансовой организации, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда и кредитного потребительского кооператива.

Проверьте свой спор на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru: подлежит ли он рассмотрению финансовым уполномоченным? Это можно сделать, ответив всего на несколько простых вопросов.

Перед подачей обращения финансовому уполномоченному – направьте заявление о восстановлении нарушенного права (претензию) в финансовую организацию, с которой у вас возник имущественный (например, денежный) спор.

Если спор с финансовой организацией не урегулирован – подайте обращение финансовому уполномоченному на его официальном сайте или через МФЦ Самарской области.

Более подробную информацию вы можете получить здесь.