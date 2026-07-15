Штат женской консультации Отрадненской горбольницы пополнила молодой врач-акушер-гинеколог

Недавно штат женской консультации Отрадненской городской больницы пополнила молодой врач-акушер-гинеколог Сабина Нифтулаева.



«Во время учебы в университете я убедилась в правильности своего решения, – рассказала специалист. – Меня покорили врачи, которые работали в области акушерства и гинекологии. Их профессионализм, чуткость и полное погружение в профессию вдохновили меня. Они помогали, направляли, и благодаря им решила стать акушером-гинекологом. На моем пути становления в профессии встречались только хорошие люди, грамотные педагоги и наставники, как в вузе, так и на практике».



В Отрадненской больнице она работает второй месяц, но до этого уже трудилась в самарских учреждениях. Супруг ее тоже врач, который освоил две специализации – невролог и нейрохирург. Три года он проработал нейрохирургом в больнице имени Семашко, а затем решил расширить свои знания в неврологии на практике.



Супруги Нифтулаевы – участники программы «Земский доктор». Полученная выплата стала значительным стимулом для молодых специалистов, который, по словам врача, «как хороший импульс для работы и накопления опыта». В Отрадном также молодым врачам предоставляется жильё, что, безусловно, является весомой поддержкой.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО