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В Борском районе возведены 3 новых модульных ФАПа

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Современные здания для размещения подразделений Борской ЦРБ возведены в трёх населенных пунктах – в сёлах Васильевка, Широченка и посёлке имени Клары Цеткин.

Современные здания для размещения подразделений Борской центральной районной больницы возведены в трёх населенных пунктах – в сёлах Васильевка, Широченка и посёлке имени Клары Цеткин. В настоящее время проводится подготовка фельдшерско-акушерских пунктов к открытию, включая оснащение оборудованием, мебелью и процедуру лицензирования.

Ввод новых объектов позволит приблизить медицинскую помощь к жителям отдалённых сёл и повысить качество обслуживания. К ФАПам прикреплено население: в Васильевке – 153 человека, в Широченке – 119, в Кларе Цеткин – 112 (в летний период число обращений увеличивается за счёт дачников).

Новые пункты расположены с учётом удобства для местных жителей, что позволит сделать медицинскую помощь более доступной.

«Современные условия позволят жителям получать помощь рядом с домом, а фельдшерам – работать комфортно и эффективно. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села», – отметил главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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