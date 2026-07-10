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Врачи Сызрани освоили новый вид операций

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В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов.

В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов. Подразделение является одним из ключевых центров оказания экстренной и плановой помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы для жителей города и близлежащих территорий.

«Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов. В этом году планируем провести более 100 таких операций, что позволит пациентам получить сложную ортопедическую помощь без выезда в областной центр», - отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Кирмаров, внедрение эндопротезирования в практику — это закономерный этап развития.

«Мы стремимся развиваться и делать высококвалифицированную помощь доступнее для пациентов», - подчеркнул он.  

Одним из первых пациентов, кому была выполнена операция тотального эндопротезирования коленного сустава, стал житель города Лотфулла Миннебаев.

«Долгое время меня мучили боли в колене, — рассказал пациент. — Когда я узнал, что такие операции теперь проводятся прямо здесь, в Сызрани, без колебаний записался на консультацию. Всё прошло гладко, боли больше нет. Сейчас я уже хожу, разрабатываю ногу, и с каждым днём чувствую себя увереннее. Спасибо всем специалистам больницы».

Совершенствование условий оказания медпомощи, включая обновление медицинского оборудования, проводится благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства. В этом году в Сызранскую больницу поставлена высокотехнологичная медтехника - аппарат МРТ.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Теги: Медицина Сызрань

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