Я нашел ошибку
Главные новости:
Что должно быть в аптечке, чтобы грамотно оказать первую помощь до консультации с врачом :  рассказывает врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Ольга Балдина
Врач рассказала самарцам о средствах первой помощи при острых состояниях
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений и министерства.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды сотрудникам министерства и  медучреждений
В течение четырёх дней в Самаре, на территории комплекса Управления Госавтоинспекции областного главка, проходил чемпионат МВД России по служебному многоборью.
В Самаре завершился чемпионат МВД России по служебному многоборью
В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае.
Более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Российского общества «Знание» по цифровой безопасности
В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине  по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".
В Самаре мужчина обвиняется в организации и финансировании экстремистской организации
В Самаре с начала строительного сезона выполнен капитальный ремонт более чем 168 многоквартирных жилых домов. В их числе 33 здания, являющиеся объектами культурного наследия.
33 жилых дома из реестра ОКН отремонтировали в Самаре в 2026 году
Температура воздуха 11 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +29, +31°С.
11 июля в регионе без осадков, до +32°С
С 10:00 11.07.2026 до 20:00 14.07.2026 будут проводиться ремонтные работы на проезжей части ул. Гагарина, 75/ул. Авроры с частичным ограничением движения (сужение).
Сотрудники «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 

164
С 10:00 11.07.2026 до 20:00 14.07.2026 будут проводиться ремонтные работы на проезжей части ул. Гагарина, 75/ул. Авроры с частичным ограничением движения (сужение).

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Сужение дороги.

С 10:00 11.07.2026 до 20:00 14.07.2026 будут проводиться ремонтные работы на проезжей части ул. Гагарина, 75/ул. Авроры с частичным ограничением движения (сужение). Будут закрыты 1 и 2 полосы по ул. Авроры в направлении выезда из города и 1 полоса по ул. Гагарина в сторону Безымянки в районе 75 дома.  

14 июля
В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Бобруйская, 93, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 132.
По адресу ул. Бобруйская, 93 будет установлен бойлер.

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Осипенко, 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 8, 18.

15 июля
В связи с работами по техническому присоединению с 10:00 15.07.2026 до 10:00 16.07.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Советской Армии, 252, 252а, 252б, 252в, 252г, 252д, 252е, 252и, 252м, 252с, 252р, 254.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В течение четырёх дней в Самаре, на территории комплекса Управления Госавтоинспекции областного главка, проходил чемпионат МВД России по служебному многоборью.
10 июля 2026, 16:53
В Самаре завершился чемпионат МВД России по служебному многоборью
В течение четырёх дней в Самаре, на территории комплекса Управления Госавтоинспекции областного главка, проходил чемпионат МВД России по служебному многоборью. Общество
42
В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае.
10 июля 2026, 16:36
Более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Российского общества «Знание» по цифровой безопасности
В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае. Общество
88
В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине  по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".
10 июля 2026, 16:26
В Самаре мужчина обвиняется в организации и финансировании экстремистской организации
В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине  по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в... Закон
111

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
717
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
528
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
394
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
621
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
1387
Весь список