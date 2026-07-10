Сотрудники «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Сужение дороги.

С 10:00 11.07.2026 до 20:00 14.07.2026 будут проводиться ремонтные работы на проезжей части ул. Гагарина, 75/ул. Авроры с частичным ограничением движения (сужение). Будут закрыты 1 и 2 полосы по ул. Авроры в направлении выезда из города и 1 полоса по ул. Гагарина в сторону Безымянки в районе 75 дома.

14 июля

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Бобруйская, 93, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 132.

По адресу ул. Бобруйская, 93 будет установлен бойлер.

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Осипенко, 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 8, 18.

15 июля

В связи с работами по техническому присоединению с 10:00 15.07.2026 до 10:00 16.07.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Советской Армии, 252, 252а, 252б, 252в, 252г, 252д, 252е, 252и, 252м, 252с, 252р, 254.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.