В Самаре завершился чемпионат МВД России по служебному многоборью

В течение четырёх дней в Самаре, на территории комплекса Управления Госавтоинспекции областного главка, проходил чемпионат МВД России по служебному многоборью. В состязаниях приняли участие 120 сотрудников полиции из 60 регионов страны.

Во время соревнований участники демонстрировали навыки владения табельным оружием, скоростного маневрирования на служебных автомобилях, проходили тесты на знание Правил дорожного движения Российской Федерации, состязались в физической выносливости и профессиональном мастерстве. Полицейские показали высокий уровень физической подготовленности и огромную волю к победе.

В церемонии закрытия чемпионата приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, начальник Управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Андрей Горяинов, заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта Управления организации подготовки кадров Главного управления по работе с личным составом МВД России полковник полиции Дмитрий Русанов, представители кадрового аппарата регионального главка.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил руководство и личный состав областного главка за организацию чемпионата, выразил благодарность всем участникам соревнований и подчеркнул, что их профессиональное мастерство, упорство и высокий уровень физической подготовки служат достойным примером для всего личного состава.

По итогам состязаний: в номинации «Лучший результат в беге со стрельбой» победу одержала команда МВД по Республике Коми; в номинации «Лучший результат по знанию Правил дорожного движения» победил экипаж ГУ МВД России по Самарской области; лучший результат по профессиональному маневрированию показали сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В командном зачете среди территориальных органов МВД России по второй группе третье место заняла команда УМВД России по Кировской области, серебряным призером стали сотрудники УМВД России по Курской области.

Победителем ведомственного чемпионата среди территориальных органов МВД России по второй группе стала команда МВД по Удмуртской Республике.

В командном зачете среди территориальных органов МВД России по первой группе бронзу завоевала команда МВД по Республике Башкортостан; серебро взяли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

Золото чемпионата Министерства внутренних дел среди территориальных органов по первой группе заслуженно досталось команде ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В торжественной обстановке победителям и призерам вручили дипломы, кубки, медали и памятные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области