Я нашел ошибку
Главные новости:
В национальном парке «Бузулукский бор» состоялось выездное расширенное заседание советов общественных палат Самарской и Оренбургской областей.
Минтуризма СО: о развитии экотуризма в «Бузулукском бору»
Определены даты Национального чемпионата: он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности.
Жители Самарской области представят регион на нацчемпионате «Абилимпикс»
Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»
Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»
Самарская область – это не только экскурсии и музеи, но и удивительные места для отдыха на природе. Одно из таких – круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на живописном острове Серный в Красноглинском районе.
Остров Серный в Красноглинском районе - место, где природа встречается с комфортом
СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации,  специализирующейся на производстве изделий из пластмасс.
Руководитель самарской коммерческой организации подозревается в сокрытии налогов
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько.
Делегация Республики Беларусь обсудила в Самарской области перспективы промышленной кооперации
10 июля, в 10:50 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПД и ЧС» поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе, 3 километра восточнее поселка Садгород.
В Кинель-Черкасском районе тушили сухую траву на площади 200 квадратных метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе тушили сухую траву на площади 200 квадратных метров

174
10 июля, в 10:50 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПД и ЧС» поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе, 3 километра восточнее поселка Садгород.

Сегодня, 10 июля, в 10:50 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе, 3 километра восточнее поселка Садгород.  На место пожара был направлен расчет 144-й пожарно- спасательной части 39-го Отряда. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 200 квадратных метров. В 11:19 была объявлена ликвидация открытого горения, в 11:40 – полная ликвидация пожара. В тушении пожара была задействована 1 единица основной пожарной техники, подавался ствол «Б».

 

Фото:    ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПД и ЧС»

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
09 июля 2026, 13:21
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
На тушение незамедлительно было подано 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Происшествия
481
Сегодня в 13 часов 54 минуты в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в 5 километрах юго-восточнее села Хворостянка.
07 июля 2026, 20:27
Возгорание травы на площади 200 квадратных метров произошло сегодня в Хворостянском районе
Сегодня в 13 часов 54 минуты в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в 5 километрах юго-восточнее села Хворостянка. Происшествия
920
На пожаре в Самаре пострадала женщина
04 июля 2026, 13:18
На пожаре в Самаре пострадала женщина
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 15 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Происшествия
1295
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
10 июля 2026  18:00
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
195
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
756
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
537
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
404
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
636
Весь список