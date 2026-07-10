Я нашел ошибку
Главные новости:
В национальном парке «Бузулукский бор» состоялось выездное расширенное заседание советов общественных палат Самарской и Оренбургской областей.
Минтуризма СО: о развитии экотуризма в «Бузулукском бору»
Определены даты Национального чемпионата: он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности.
Жители Самарской области представят регион на нацчемпионате «Абилимпикс»
Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»
Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»
Самарская область – это не только экскурсии и музеи, но и удивительные места для отдыха на природе. Одно из таких – круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на живописном острове Серный в Красноглинском районе.
Остров Серный в Красноглинском районе - место, где природа встречается с комфортом
СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации,  специализирующейся на производстве изделий из пластмасс.
Руководитель самарской коммерческой организации подозревается в сокрытии налогов
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько.
Делегация Республики Беларусь обсудила в Самарской области перспективы промышленной кооперации
10 июля, в 10:50 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПД и ЧС» поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе, 3 километра восточнее поселка Садгород.
В Кинель-Черкасском районе тушили сухую траву на площади 200 квадратных метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»

160
Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»

Россиянам предложили пересмотреть свои покупательские привычки и активнее использовать домашние заготовки. В особенности эксперт посоветовал обратить внимание на колбасу и сыр. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

«Вспомнить бабушкины рецепты», — посоветовал Виноградов в разговоре с «Царьградом». Он отметил, что домашние заготовки помогут не только сэкономить, но и повысить «продовольственную безопасность семьи».

По словам эксперта, наиболее тревожная ситуация сложилась в колбасной категории — производители уменьшают вес упаковок, добавляют дешевые заменители, включая «мясной клей», а цены при этом растут. Сыры тоже теряют качество: полноценный продукт вряд ли можно найти дешевле 1300–1500 рублей за килограмм, а то, что продается за 600–800 рублей, едва ли заслуживает названия сыра. Качество страдает и в других категориях: кондитерские изделия все чаще содержат химические добавки, мороженое уменьшается в весе и дорожает, курица нередко выходит за пределы допустимых норм. Эксперт советует внимательно читать составы и по возможности отказываться от фабричной продукции в пользу домашней, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
10 июля 2026  18:00
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
195
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
756
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
537
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
404
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
636
Весь список