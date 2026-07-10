Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам»

Россиянам предложили пересмотреть свои покупательские привычки и активнее использовать домашние заготовки. В особенности эксперт посоветовал обратить внимание на колбасу и сыр. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

«Вспомнить бабушкины рецепты», — посоветовал Виноградов в разговоре с «Царьградом». Он отметил, что домашние заготовки помогут не только сэкономить, но и повысить «продовольственную безопасность семьи».

По словам эксперта, наиболее тревожная ситуация сложилась в колбасной категории — производители уменьшают вес упаковок, добавляют дешевые заменители, включая «мясной клей», а цены при этом растут. Сыры тоже теряют качество: полноценный продукт вряд ли можно найти дешевле 1300–1500 рублей за килограмм, а то, что продается за 600–800 рублей, едва ли заслуживает названия сыра. Качество страдает и в других категориях: кондитерские изделия все чаще содержат химические добавки, мороженое уменьшается в весе и дорожает, курица нередко выходит за пределы допустимых норм. Эксперт советует внимательно читать составы и по возможности отказываться от фабричной продукции в пользу домашней, пишет Ура.ру.